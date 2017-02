Fryktar næringslivet forvitrar

Åge Remøy var villig til å legge 650 millionar kroner på bordet for å behalde eit lokalt eigarskap i reiarlaget Farstad, Ålesund. Men bankane sa nei.

– Næringslivet vårt forvitrar, og eg er redd vi kan kome til å merke det på fleire måtar i åra framover. At makta blir flytta til Fornebu og London er ikkje heldig for oss, seier Remøy til Sunnmørsposten.

I fjor haust tok Aker over Rem Offshore mot Åge Remøy si vilje. Og i no har Aker og Kjell-Inge Røkke makta i Farstad.

Men Giek-direktør Wenche Nistad meiner dei to sakene ikkje kan samanliknast. Ho gjer det også klart at endringane i offshore supply ikkje kjem til å stoppe med Farstad Shipping. Eg har tidlegare sagt at 2017 kjem til å bli eit svært krevjande år for denne bransjen, seier Nistad.