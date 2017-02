Naturvern-opprør mot kunstgrasgranulat

Forum For Natur og Friluftsliv i Møre og Romsdal går til kamp mot den forureinande gummigranulaten på kunstgrasbanene i fylket.

- Det bør ikkje vere ukjent at plast som kjem på avvegar i naturen, kan spreie miljø- og helseskadelege stoff, skriv dei i eit brev til kommunane og ber dei ta tak i problematikken.

Det er påvist mikroplast (plastbitar som er mindre enn fem millimeter breie) i ei lang rekke artar; skjel, skalldyr, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr – og i tillegg i øl, honning og havsalt.

1500 tonn i året

Ein rapport frå Miljødirektoratet viser at tapet av gummigranulat frå norske kunstgrasbaner representerer ca 1500 tonn mikroplast i året. Dette gjer i så fall kunstgrasbanene til ein av dei største kjende kjeldene til mikroplast (utgjer 17 % av det totale). Den største forureinaren er slitasje av bildekk, som står for cirka 4500 tonn.

På dei første kunstgrasbanene vart sand nytta som fyllmasse i kunstgrasmatta, men etter kvart gjekk ein over til gummigranulat, som gir betre støytdemping. Desse er i hovudsak laga av bildekk. Ei kunstgrasbane inneheld om lag 100 tonn gummigranulat og må etterfyllast med cirka 10 tonn per år. Svinnet er knytt til snørydding, avrenning og det at granulatet festar seg til skorne og kleda til fotballspelarane.

Per dato er det 115 kunstgras-fotballbaner i Møre og Romsdal (ca 1500 i heile landet).

Betre rydderutinar og bruk av sand

Naturvernforbundet krev at kommunane, som forureiningsmynde, må sørgje for opprydding. Som første tiltak peiker dei på betre dumpingsrutinar ved snørydding.

For det andre krev dei meir miljøvennleg fyllmassse ved nybygging. I Sogn og Fjordane blir i desse dagar sand testa ut som fyllstoff. Ved å legge ei gummimatte under kunstgraset blir støytdempinga då like god som ved bruk av gummigranulat, blir det hevda.