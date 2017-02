Har unngått den store utgiftsauken

Skal vi tru at tala er samanliknbare, har den interkommunale barnevernstenesta for Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda auka kostnadene sine med 9 prosent i løpet av to år.

Tenesta har med andre ord greidd å unngå den store utgiftsauken enkelte frykta ville kome.

Rekneskapen for 2016 går ut med eit forbruk på kr. 18.047.724. Til samanlikning var forbruket i opningsåret 2014 på vel 16,5 mill. kroner.

Tenesta vart gjeldande frå 1. januar 2014.

Det er lønsutgiftene som tel mest. Dei kom i fjor på kr. 13.502.822. Andre kontoar på over 1 million kroner var:

Pensjon KLP kr. 2.284.926 - arbeidsgjevaravgift kr. 2.313.069 - husleige og leige av lokale kr. 1.368.051 og sjukevikarar kr. 1.168.289.

Totalt 65,4 millionar

Men obs; tek ein med utgifter til dei ulike tiltaka (omplasseringar o.s.v.), så har dei fire kommunane hatt samla kostnader på ca 65,4 mill., fordelt med kr. 9.078.225 på Hareid – kr. 18.579.090 på Ulstein – kr. 21.451.026 på Ørsta og kr. 16.275.258 på Volda.

I høve til folketalet synest Ulstein å ha ein del høgare kostnader enn dei andre kommunane.