Ny leiar i Ulstein Arbeidarparti

På årsmøtet til Ulstein Arbeidarparti vart Hanne Notøy ny leiar.

Ottar Kaldhol sa frå seg attval etter 10 år i leiarvervet. Magne Gurskevik vart ny nestleiar, elles vart det attval i resten av styret.

Godt over 20 medlemar fekk høyre den nye fylkesleiaren i AUF, Aurora Dimmen Bratli frå Ulstein snakke om engasjerte ungdomar og viktige saker både lokalt, på fylket og nasjonalt. Ho gler seg til valkampen og har klare meiningar om mange politikkområder. Aurora får vi heilt sikkert høyre meir til og møtelyden takka ho for eit engasjerande innlegg og for at ho tek samfunnsansvar!

5 medlemar fekk i år heidersteikn for trufast medlemskap.