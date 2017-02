Tid for å ta fram skeisene

Frosten dei siste dagane gjer at det no har lagt seg is på Grimstadvatnet. I dag, torsdag formiddag, er det temmeleg mange som har funne fram skeisene og no glir over isen i låg vintersol.

Temperaturen dei siste dagane har vore ned mot minus 4 og minus 6. Klokka 08.10 vart det målt minus 8 grader på Grimstad.

Men kulden har ikkje vart lenge, og det er tryggast å gå på skeiser langs land. Ut til "Verparen", og ikkje midt på vatnet. Og aldri - aldri søke seg til osen - den opne råka på Kaldholsida.