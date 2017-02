Ny leiar i Ulstein Høgre

Det vart Fredag 20 januar gjennomført årsmøte i Ulstein Høgre der en god bolk medlemmar møtte opp for deltaking og hyggeleg samkveme.

Sjølv om det politisk har vore et år mellom valg har det vore jobba bra i styret og vi har hatt besøk av Erna Solberg som kasta glans over så vel kontraktsignering på Kleven så vel om en flott intensjonsavtale med Hareid kommune.

Normale årsmøtesaker der avtroppande leiar og gruppeleiar tok raske tilbakeblikk på 2016 er interessant nok, men det er valet det er knytt mest spenning til.

Rune Leine Dimmen er ny leiar

Valnemnda har jobba godt, og kunne legge fram et godt forslag for årsmøtet å vedta. Den nye leiaren i Ulstein Høgre er Rune Leine Dimmen.

Dimmen har kome inn som et friskt pust i det politiske miljøet og det har sogar blitt lagt merke til over kommunegrensene. Under Fylkesårsmøtet i Molde i år vart Dimmen kåra til årets nykomar i fylket. Det let seg høyre! Den avtroppande leiaren sa under årsmøtet at engasjementet til Dimmen er bemerkelsesverdig og at styret måtte verne om dette og gi det gode vekstvillkår.

Styret elles:



Nye i styret i år er Fredrik Alvestad og Ragnhild Iren Mork. Alvestad har tidligare vore aktiv i unge Høgre medan Mork er godt rotfesta i politikken allereie med sin plass i levekårsutvalet i Ulstein Kommune. Velkomne skal dei vere.

Det nye styret i Ulstein Høgre:

Rune Leine Dimmen, Leiar

Steven Pushparajah Karunasamy, Nestleiar

Håvard Stave, styremedlem

Heidi Strand, styremedlem

Raghild Iren Mork, styremedlem

Knut Kleiven, styremedlem

Kari Warholm, styremedlem

Fredrik Alvestad, styremedlem

Hans Petter Thoresen Ulstein, styremedlem

Gro Anita Engh, varamedlem



I et historisk perspektiv kan vi nemne at i 2016 vart Ulstein Høgre 60 år. I frå protokollen 2 november 1956 kan vi lese om konstitueringa på Sjøborg. Det første styret hadde Per G. Osnes som leiar og med seg i styret hadde han Peder Fritz Waage, Bjarte Osnes, Per Dimmen, Reinert Hatlø. Kjende namn som har satt sine spor i Ulsteinsamfunnet på forskjellig vis. Rolla til Ulstein Høgre i desse 60 åra kan ikkje undervurderast. Den har vore utrulig viktig for kommunen og vil du bli med å forme Ulsteinvik vidare gjemmom politisk arbeid er det berre å ta kontakt med leiaren eller andre i styret.

Etter årsmøtet lot vi politikk vere politikk; vi markerte åremålet med en betre middag.