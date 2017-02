Rykte ut til trafikkulukke

Politiet på Sunnmøre skriv sundag ettermiddag på twitter at naudetatane rykkjer ut til ei trafikkulukke i Ulsteinvik.

Det skal vere to personbilar involvert i ulukka, men det skal ikkje vere snakk om personskade etter det politiet kjenner til.

Oppdatering: Politiet melder at det berre er snakk om materielle skadar på staden og at ulukka ikkje er til hinder for trafikken. Naudetatane avsluttar på staden.