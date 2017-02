Alarmerande om svensk grensekylling

NPK: I tillegg er opp mot ein tredjedel av kyllingane smitta med tarmbakteriar.

Det svenske kyllingmerket Kronfågel er blant favorittane til nordmenn når handlekorga skal fyllast over grensa. Låg kilopris og tilsynelatande god kvalitet har gjort produkta deira populære.

Den svenske avisa Aftonbladet har avslørt graverande forhold ved ein av Kronfågels fabrikkar. Ifølgje ei kjelde som avisa har internt i selskapet, skal blant anna to veterinærar rekke å kontrollere 13.200 fuglar i timen på ein fabrikk utanfor Katrineholm. Oppgåva deira er å sørgje for at fuglane ikkje har synlege skadar som svulstar, hudsjukdommar eller oppsvulma organ, etc. Selskapet sjølv hevdar dette ikkje stemmer, og at dei har seks kontrollørar som gjer den jobben. Dei seks består av to kontrollørar og veterinærar frå Livsmedelverket, som har fire tilsette under seg.

Dei siste åra har kyllingforbruket i Sverige auka, og dermed har også produksjonspresset, ifølgje kjelda. No vert gjennomsnittleg 195.000 kyllingar slakta på den aktuelle fabrikken kvar dag, mot 135.000 for fem år sidan. Det auka produksjonspresset har også ført til at gardane til selskapet har fleire kyllingar enn det som er lovleg, noko som fører til fleire skadar på fuglane som kjem inn til slakt.

Bakteriesmitte

Den pressa produksjonssituasjonen fører ifølgje kjelda til dårlegare hygiene, blant anna ved at få personar har ansvar for å kutte av hovudet på og fjerne innvolane hos dyra. Dersom dyra er smitta med bakteriar, vidareførast desse mellom kyllingane og også til dei tilsette. Hausten 2016 vart det påvist ein auke på 30 prosent av campylobacterbakterier i kyllingane frå selskapet.

Leiinga i selskapet innrømmer at dei har eit smitteproblem, men lovar at dei jobbar med tiltak for å redusere det.

Den svenske landbruksministeren Sven-Erik Bucht har reagert kraftig på avsløringane, og meiner selskapet ikkje har svart godt nok for seg. Han meiner at ein for rask auke i kyllingproduksjonen ikkje er ein god nok unnskyldning for lågare kvalitet.

Kronfågel vert ikkje selt i norske butikkar, men selskapet er eigd av kyllingkonsernet ScandiStandard som i Noreg eig det Jæren-baserte varemerket Den Stolte Hane. Dei leverer blant anna First Price-kyllingen til Norgesgruppens butikkar.