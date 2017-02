Høgskulen med unik masterutdanning

Utdanninga blir unik i norsk samanheng - og den kjem til rett tid.

– Vi meinar dette er den rette tida å kome med ei slik mastergrad på. Mediebransjen er i store omveltningar og difor er det behov for den, seier dekan ved Avdeling for mediefag, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, i ei pressemelding.

Ifølge Greoriusdotter Rotevatn er det den praktiskretta delen av masterutdanninga som gjer den spesiell.

– Det er dei praktiske sidene som vil skilje den frå andre mediemastarar i landet. Det er også den praktiske medieutdanninga Høgskulen i Volda er kjend for, og det ønskjer vi å byggje vidare på.

Master in Media Practices er den første engelskspråklege mastergrada ved Høgskulen i Volda nokosinne. Det gjer at ein også har eit håp om at internasjonale studentar vil søkje seg til høgskulen. Sjølv om den er engelskspråkleg, vil det også vere mogleg å ta grada på norsk.