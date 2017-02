Stenger Garsholvegen

Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg ved teknisk etat i Ulstein kommune informerer måndag om at Garsholvegen vil verte avstengt for gjennomkøyring ei periode framover.

Bakgrunnen for stenginga er at det skal leggast ned nye vassleidningar i vegen. Ifølgje Wiik vil den stengte strekninga verte endra utover våren, og kommunen vil då kome tilbake med ei ny orientering.

Det skal vere skilta omkøyring på staden.