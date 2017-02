Solist med Herøy Brass

Laurdag 11.03.2017 skipar Herøy Brass til stor konsert i Fosnavåg konserthus. Blant andre skal Henrik Dagestad-Dalhaug vere solist på fleire flotte stykker, i samklang med Herøy Brass.

Henrik Dagestad-Dalhaug kjem opprinneleg frå Skodje kommune, men har også budd i Ulsteinvik. Han har til og med vore medlem av Bergshorn.

Musikalsk utdanning har han frå Royal Northern College og Music og Norges Musikkhøgskule med euphonium som hovudinstrument. Han har dirigert korps på alle nivå og spelt med nokre av dei beste brassbanda i Europa, bl.a. The Black Dyke Band. Som solist og dirigent har han reist verda rundt. No stiller han saman med Herøy Brass og skaper «Adventures in Brass» i Fosnavåg konserthus.