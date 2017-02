Tapte mot Brattvåg

Brattvåg gjekk rett i strupen på dei blå, og fekk frispark i god innleggsposisjon etter nokre få minutt. Gjestane utnytta sjansen til det fulle, og eit godt slått frispark i tillegg til noko passivt forsvarsspel, gjorde at Scott Fellows kunne «stupheade» ballen i mål på bakerste stolpe.

Den neste halvtimen gjekk relativt rolig føre seg, med få sjansar og lavt tempo i kampen. Mot slutten av kampen vart det derimot litt meir liv i kampen, og Hødd kom seg til eit par småsjansar. Eirik Saunes klinka til med eit godt forsøk utanfor 16-meteren, men ballen gjekk like over tverrliggaren. Like etter kom Shroot seg til dødlinja og fekk slått ballen 45 gradar ut til Peter Hasund som med eit sleivspark sendte ballen vidare til Håkon Brautaset. Brautaset sette ballen via keeper og i nettaket og sørga dermed for at laga var a jour til pause.

Eit slag i trynet

Den andre omgangen starta like dårleg, om ikkje verre enn den første. Ei svak pasning frå Wembangomo blei plukka opp av Håkon Leine som satte fart framover før han spelte ballen vidare til Emil Dahle ved 16-meteren. Dahle fekk god tid og aleine med Urke og lobba ballen lekkert over Hødd sin sisteskanse.

Resten av omgangen bølga spelet fram og tilbake, og begge lag kom seg til gode sjansar, men ingen greidde å sette ballen i mål. Dermed enda kampen 2-1 til Brattvåg

Hødd stilte eit særs ungt og lokalt lag i møtet med Brattvåg Tysdag kveld. Heile sju av elleve spelarar i startoppstillinga var Ulsteinvikarar og fem av desse i junioralder.

Kampen skulle i utgangspunktet spelast Laurdag formiddag, men vart utsatt grunna frost i bana. Tysdag var forholda noko betre, men med temperaturar rundt null grader vart det ein kald kveld på Høddvoll.

Dette var Hødd sin fjerde treningskamp i 2017, og laget har så langt i oppkøyringa til sesongen møtt Herd, Aafk, Spjelkavik og Brattvåg. Oppgjeret mot Herd har vore det mest positive resultatet så langt, då med heile 7-0 i målprotokollen.

Neste treningskamp er borte mot Molde på Aker Stadion neste veke.

Laget

Jan Lennart Urke

Martin Mork Breivik

Jesper Tørnqvist

Daniel Eid

Vegard Heltne

Bendik Rise

Eirik Saunes

Peter Hasund

Magnus Myklebust

Robin Shroot

Håkon Brautaset

Benken:

Sivert Pieroth

Aleksander Rekdal (inn for Daniel Eid i pausa)

Hugues Wembangomo (inn for Peter Hasund i pausa)

Didrik Sereba( Inn for Martin Mork Breivik i 60min)

Dommar- Richard Olsen

Tilskodartal: 160