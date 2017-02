Her blir monumentet avduka

Det var ikkje store oppmøtet i rundkøyringa på Garnes onsdag ettermiddag, men det var heller ikkje meininga. Sjølve seremonien blei gjort unna raskt, og det var initiativtakar Aksel Sandvik og Vidar Moldskred, konsernsjef i Ulstein Betongindustri AS, som stod for avdukinga. Også forfattaren av den spøkefulle historia, som var grunnen til at Sandvik tok initiativ, Knut Arne Høyvik, var til stades.

Propellbladet er sponsa av Rolls-Royce, medan sokkelen og arbeidet er sponsa av Ulstein Betongindustri AS.

