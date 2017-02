Skal ut i distrikta

(NPK): Regjeringa og Venstre vil flytte stillingar i Fredskorpset ut av hovudstaden. Regionkontora til NVE vil også få fleire tilsette.

Fredag vi regjeringa offentleggjere at dei vil flytte fleire statlege arbeidsplassar ut av Oslo. Flytteplanane er ein direkte konsekvens av eit kompromiss mellom Vestre og regjeringsparti frå i fjor vår. Då støtta Venstre ei omlegging av inntektssystemet til kommunane mot eit løfte om å flytte etatar ut av hovudstaden.

På flyttelista står mellom andre Fredskorpset og stillingar i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dette vart offentleggjort på ein pressekonferanse som Venstre heldt i Førde i Sunnfjord tysdag. Førde er nemleg ein av stadene som kan vere aktuelle for fleire statlege arbeidsplassar.

Optimisme i Førde

– Dette vil ytterlegare styrkje Førde som regionsenter, til beste for heile Sogn og Fjordane, seier Førde-ordførar Olve Grotle, til NRK.

Hovudkontoret til Fredskorpset er i dag i Oslo og tel 40 tilsette. Utanriksdepartementet skal innan byrjinga av juni i år greie ut ei omlokalisering av Fredskorpset, som omfattar vurderingar av å flytte verksemda til Førde, Trondheim eller Stavanger.

– Det skal gjerast ei utgreiing, og det er ikkje endeleg bestemt kvar det blir. Men eg føler at vi er i ein god posisjon, og kanskje må eg få lov til å seie at det bles ein vind i retning Førde. Vi kjem til å gjere det vi kan for at det endar med ei lokalisering i Førde, seier ordførar Olve Grotle til avisa Firda.

– Det er naturleg at vi har valt ut ein plass utanom dei store byane. Førde har gjort mykje bra siste åra, og med United World College i Fjaler som driv med utviklingsarbeid rundt omkring i verda, er dette ein naturleg plass, seier stortingsrepresentant for Venstre André Skjelstad til NRK om kvifor Førde kan få arbeidsplassane i Fredskorpset.

Fredskorpset er eit norsk forvaltningsorgan som legg til rette for utveksling av menneske mellom bedrifter og organisasjonar i Norge og land i sør. Gjennom programma sine reiser nordmenn til andre land og omvendt for å utveksle erfaring og kompetanse.

Noregs vassdrags- og energidirektorat består i dag av om lag 600 tilsette, fordelt på eit hovudkontor i Oslo og fem regionkontor rundt om i landet. Eitt av dei ligg i Førde.

– Tilsynsoppåvene i NVE tel om lag 50 stillingar, og det er dei ein no gjer framlegg om å fordele på regionkontora, seier Førde-ordføraren. Han ser då føre seg at ti av stillingane kjem til hans kommune.

Mangfald i distrikta

Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre, trekkjer fram to hovudgrunnar til at dei vil flytte fleire statlege arbeidsplassar ut i distrikta.

– Den eine er at vi må skapa eit mangfaldig arbeidsliv utanfor Oslo. Den andre er at det er demokratisk riktig. Det er arbeidsplassar betalt av skattebetalarane og det må komme heile landet til gode, seier Rotevatn til NRK.

Førebels er tysdagens gladmelding til Sogn og Fjordane ein plan. Ei endeleg avgjerd om flytting vert tatt seinare i vår. NPK