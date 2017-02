Køyrde inn i Sjøsida-bygget

Sunnmøre politidistrikt meldte via sin Twitter-konto klokka 12.23 at ein bil hadde krasja inn i eit hus i Ulsteinvik. Naudetatane var raskt på staden, og sjåføren blei teken hand om av helsepersonell. Det var to personar i bilen då ulukka fann stad.

Bygget det var snakk om var Sjøsida-bygget, på nedsida av Sjøgata i Ulsteinvik sentrum. Fleire Vikebladet Vestposten snakka med på staden skal ha høyrt smellen, og fleire kom raskt til ulukkesstaden.

Det er ikkje kjent kva som forårsaka ulukka.