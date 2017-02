- Veldig skummelt

- Eg såg plutseleg ein bil som kom køyrande rett mot salongen, i stor fart. Så small det. Det er berre flaks at ingen gjekk der då dette skjedde, seier David Michal Sikorski til Vikebladet Vestposten.

David jobbar som frisør på Føhnix Dame & Herrefrisør, som har lokale i Sjøsida-bygget. Han fortel til lokalavisa at han ikkje rakk å tenke på å kome seg unna då han såg bilen kom køyrande, men då bilen i staden trefte veggen sprang han ut så raskt han kunne.

- Eg skunda meg ut for å sjå om det gjekk bra med personane i bilen. Eg såg sjåføren ikkje hadde det heilt bra, men heldigvis responderte dei då eg snakka til dei. Naudetatane kom raskt til staden, og eg håpar no begge i bilen har det bra, seier Sikorski.

- Har opplevd det før

David kan også fortelje at dette ikkje er første gongen han har vore vitne til ei slik ulukke.

- Nei, det skjedde faktisk noko liknande også då eg jobba i ein salong i Polen. Men det er klart, det er ikkje så kjekt å oppleve noko slikt som dette igjen, seier han.

Dei to personane som sat i bilen blei som sagt tekne han om av politiet og ambulansepersonellet, men det har ikkje kome fram enno kva som var årsaka til ulukka. Det som derimot er sikkert, er at bilen har mista delar eit godt stykke frå ulukkesstaden, då den truleg har hamna i ei grøft for så å ha skote fart mot veggen den til slutt stoppa i.