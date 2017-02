Sist veke trente den høgreiste angriparen Kenneth Diallo med Hødd. Ifølgje Sunnmørsposten skulle Diallo vere svært freista av å spele for Hødd, men då klubben ikkje kunne gje han eit kjapt svar på om dei ville tilby kontrakt ser det no ut til at den tidlegare Herd-spelaren ender opp hjå Hødd sin avdelingskollega Hønefoss.

Der er det venta at Diallo skriv under for klubben i løpet av helga.