Nekta fyllekøyring

Kvelden før nyttårsafta var eit kjærastpar på fest hos nokre venner på Hareid. Under festen drakk mannen fleire glas med kvitvin. Seinare på kvelden reiste dei heim til bustaden til kvinna, og der vart det ein heftig krangel mellom dei. Paret dytta kvarandre, og det vart kasta ting rundt i husværet.

Rundt klokka 07.30 forlot mannen bustaden til kjærasten, og ho som var att ringde politiet og fortalde at kjærasten hadde slått henne. Operasjonssentralen til politiet sende klokka 07.45 ut ei patrulje frå Ulstein og Hareid lensmannskontor, og dei kom raskt til staden.

Hadde flytta over på passasjersida

Mannen var ikkje i husværet, og heller ikkje bilen hans var å sjå. Patrulja køyrde nedom Hareid sentrum, mann fann ikkje mannen. Politiet køyrde tilbake til området der kjærasten budde, og på veg dit såg dei bilen hans svinge ut frå ein parkeringsplass. Bilen hadde då bevega seg mellom 80-90 meter frå der politiet først opserverte han. Bilen vart ståande med køyrelysa på inntil politiet kom fram og parkerte rett bak. Då gjekk køyrelysa av.

Politiet gjekk fram til bilen, og konstaterte at mannen sat i passasjersetet framme og fikla med setebeltet. på spørsmål frå politiet om kvifor han hadde flytta seg over på passasjersida, fortalde mannen at han venta på kjærasten som skulle køyre bilen vidare. Han erkjente at han hadde køyrt bilen til staden, men nekta for at han hadde drukke alkohol før køyringa. Men politiet var ikkje kvitt mistanken sin, og blåsinga i alkohmeter gav positivt utsalg. Ved ransaking av mannen fann politiet bilnøklane i bukselomma hans.

Mannen vart frakta Ulsteinvik er blodprøve av han klokka 09.50 viste ei promille på 0,69.

Hevda han fekk hjelp av ukjent mann

Under hovudforhandlingane nekta mannen å erkjenne straffeskuld. Han viste til at han trass ein ukjent mannsperson like ved parkeringsplassen der bilen hans stod parkert, og at vedkomande sa seg villig til å vere sjåfør for tiltalte. Den ukjende forlot bilen umiddelbart etter at han var parkert, og var ifølgje mannen ute av synet då politiet kom til staden.

Men retten festa ikkje lit til forklaringa, og dommen vart på 18 dagars fengsel, med ei prøvetid på to år, ei bot til statskassa på 10.000 kroner, tap av førarretten i 16 månader og plikt til å betale 1500 kroner i sakskostnader.