Kan få felles brannvern

Hareid brannvern og Ulstein brannvern kan bli samanslegne frå og med 1. januar 2018.

Dette går fram av ei tilråding til Hareid formannskap 6. mars.

Etter initiativ frå ordførarane har rådmennene i Hareid og Ulstein bede brannsjefane skunde på med ei fagleg utgreiing om brannvernsamarbeid.

Begge kommunestyra vil få høve til å uttale seg – og eventuelt legge føringar for det vidare utgreiingsarbeidet.

- Det vil vere gunstig å få på bordet ein rapport som sikrar handsaming av saka på nytt i kommunestyra før sommarferien slik at iverksetjingsdato kan bli 1.1.2018. Det er nok behov for minst eit halvt års planleggingstid for ei slik gjennomføring, heiter det i sakspapira til Hareid formannskap.

Har stoppa opp alle gongene

Brannvernsamarbeid på Søre Sunnmøre har vore drøfta fleire gonger, men prosessane har stoppa opp, av ulike grunnar.

Seinast i 2009 gjorde Hareid kommunestyre eit positivt vedtak om samanslåing av brannvernet i dei sju kommunane på Søre Sunnmøre.

Men vedtaket vart ikkje følgt opp.

I 2012 tok eit felles formannskapsmøte mellom Ulstein og Hareid på Hareid Hotell fatt i saka. Men også dette initiativet rann ut i sanden.

Etter stortingsvalet hausten 2013 kunne samanslåing av brannvern fort bli ein konsekvens av kommunereformen. Ei samanslåing av Hareid og Ulstein kommunar ville automatisk ha ført til eit felles brannvern, men i og med at kommunane no held fram kvar for seg, er ikkje denne konsekvensen aktuell.

Men samtidig heiter det i brann- og eksplosjonsvernlova frå 2002 at kommunane skal samarbeide om lokale og regionale løysingar av førebyggjande og beredskapsmessige oppgåver med sikte på best mogeleg utnytting av samla ressursar.

Vertskommunemodell mest aktuelt

Eit brannvernsamarbeid kan organiserast anten som eit interkommunalt selskap (IKS) eller etter vertskommunemodellen. Etter brannsjefane si meining er IKS lite aktuelt for ei såpass avgrensa teneste. Dermed er vertskommunemodellen den mest aktuelle.

Dersom brannvernsamarbeidet blir basert på vertskommunemodellen, må det reknast ut ein kostnadsnøkkel som avklarar det økonomiske forholdet mellom vertskommunen og den kommunen som kjøper tenester.

Hareidsrådmannen føreset at der skal vere brannstasjonar med beredskapsstyrke (vaktlag) både i Ulstein og Hareid også i framtida. Men administrativt personell og feiepersonell bør ha kontor og oppmøteplass primært lokalisert til ein av brannstasjonane.

Hareidsrådmannen er positiv både til alternativa med felles overordna vakt og til samanslåing av brannvesena til ei eining etter vertskommunemodellen.