Ute av Robek til sommaren

Hareid kommune er på veg ut av den noko lammande ROBEK-lista. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har hatt budsjettet for 2017 og Økonomiplanen for 2017 til 2020 opp til Lovlegkontroll, og har godkjent dei økonomiske disposisjonane.

- Gjeldande forpliktande plan gir utmelding av ROBEK sommaren 2017, varslar Fylkesmannen, og godkjenner at kommunen tek opp lån på 27296000 for å finansiere investeringar i 2017.

- Eit kjekt brev å få

Ordførar Anders Riise seier det var svært kjekt å få dette brevet frå Fylkesmannen i Møre og Romsdall, men at han ikkje torer å sleppe all glede laus før budsjettet er endeleg godkjend i juni.

- At vi no har komne så langt er eit resultat av hardt arbeid både frå politikarane og dei tilsette i kommunen. Det skal bli svært godt å kome ut av ROBEK-lista, slik at vi i større grad kan få styre dei økonomiske disponeringane sjølve, legg Riise til.

Men Hareid kommune kan ikkje bli lausslupne økonomisk sjølv om dei til sommaren er ute av ROBEK.

- Vi vil framleis ha ein økonomisk utfordrande situasjon. Kommunen har ikkje fond, og vil blir nøydde til å setje av pengar på fond. At Fylkesmannen har godkjent eit låneopptak på nærare 30 millionar kroner, er i tråd med investeringsbudsjettet vårt for 2017, så det er ikkje snakk om nye pengar, forklarer han.

Blant investeringane Hareid kommune skal i gang med er vassleidningar på Røyset. Til helsehuset som er under planlegging er det sett av 5 mill. kroner i 2017 og 40 millionar kroner i 2018.