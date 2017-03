- Eg har mange gode minner frå det huset

Bestefaren til Eileen var faktisk den som frakta det som ein gong i tida var ei tyskarbrakke på Tingvoll, til Myrvåg. Det gjorde han med frakteskuta Gurskøy. Brakka blei så transportert vidare til staden den har stått på sidan ikkje så mange åra etter Andre Verdskrigen.

Eileen var ein av mange bygdefolk som gjekk ned mot hovudvegen, som ligg like ved, for å sjå brannen på nært hald.

- Dette er veldig trist. Ikkje berre var det eit fint hus, men eg og mange andre har mange gode minner frå det bygget. Min første kino såg eg der, vi hadde korpsøvingar der, og mykje anna kjekt fann stad der gjennom åra. No har bygget vore utleigd, så bygda har ikkje nytta det dei siste åra, men det er likevel veldig, veldig trist at det no er vekke, seier Eileen Gjerde til Vikebladet Vestposten.

Starta truleg innomhus

Myrvåg Forsamlingshus har blitt bygd på i ettertid, og dei siste åra har det vore leigd ut til den kristne forsamlinga "The Rock".

Røykutviklinga og etter kvart brannen ser ut til å ha starta innomhus, men verken politiet eller brannvesenet har til no gjort offentleg kva som eventuelt kan ha vore årsaken til brannen.