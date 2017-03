Frå 4 til 3 sektorar

Ei ny administrativ organisering av Hareid kommune kan kome på plass frå 1. januar 2018. Rådmannen vil ned frå fire til tre sektorar og omgjere ei kommunalsjefstilling til ei assisterande rådmannstilling.

Opplegget er ei oppfølgjing av eit tre år gamalt kommunestyrevedtak, som har vorte liggande i dødvatnet på grunn av utskiftingar i kommuneleiinga.

Dei tre sektorane skal vere Oppvekst, Samfunnsutvikling og Velferd.

Den assisterande rådmann-stillinga skal ha ansvar for stabs- og støttefunksjonen.

Saka kjem opp i formannskapet 6. mars. Rådmannen ber om mynde til justering og iverksetjing.

Færrast muleg dører inn

- Har vi fornøgde brukarar, får vi glade tilsette. Vi må altså bygge ein organisasjon med fokus på brukarperspektivet, skriv rådmannen, som vil ha ein organisasjon med færrast muleg dører inn. Ansvar og tenestevegar må vere klare for alle, og det må vere samsvar mellom oppgåver og delegert mynde.

Det blir meldt om stor tilslutning til den nye modellen, som har vore til intern lufting sidan i haust. Tilbakemeldingar går ut på at det nede i organisasjonen finst gråsoner kring arbeids- og ansvarsområda, og at det er viktig at dette vert rydda opp i. Vidare trengs det justeringar i ansvarsområda mellom avdelingane.

- Ikkje tenk personkabalar

- Ved omorganisering må ein fri seg frå personkabalar og ta utgangspunkt i kva som gagnar organisasjonen best, skriv rådmannen. - Vi tek difor først stilling til sjølve organisasjonsmodellen. I neste runde må vi avklare om det vert endringar som får konsekvensar i høve den enkelte sitt tilsetjingsforhold, og handtere dette i tråd med gjeldande lov- og regelverk.

Vil ikkje vere propp

Om sin eigen funksjon skriv rådmannen at kvardagen i stor grad er knytt opp mot ekstern aktivitet, med det resultat at det indre liv ikkje får god nok systematisk oppfølgjing. Rådmannen i seg sjølv vert dermed ei propp i systemet.

Derfor bør der vere ein assisterande rådmann, slik at kommunen i det daglege vil ha ein «innanriksminister» i den assisterande rådmannen, medan rådmannen i større grad er «utanriksminister».

Rådmannen trur ein slik modell, med god logistikk og samhandling, vil fremje eit positivt økonomisk resultat. Arbeidsgleda vil gi auka nærvær og dermed mindre utgifter til sjukefråvær.