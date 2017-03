Mange leitar etter den sakna guten

Mange er allereie ute og leitar etter tenåringen som blei meldt sakna seint laurdag kveld, og no sit mellom 30 og 40 nye frivillige og ventar i gymsalen på Moltu skule, for å kome seg ut og leite. Røde Kors har kalla inn ekstra mannskap for å ha nok personell til å følgje alle dei frivillige som leitar. Det fortel ein som er på staden til Vikebladet Vestposten.

Guten, som er frå Moltustranda, var heime inntil seint laurdag kveld, men forsvann så vekk frå heimen. Familien melde han sakna, og fleire har leita etter han sidan. Det profesjonelle søket etter guten, leia av Sørøyane Røde Kors, starta søndag morgon.

Politiet melder at søket etter guten har blitt trappa opp søndag ettermiddag, og også Redningsselskapet er med på søket, då dei sjekkar langs strandlinja.

– Det er ein gut i tenåra som drog heimanifra laurdag kveld og ikkje har kome tilbake, seier operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, Per Åge Ferstad, til NRK.