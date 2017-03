Møreaksen får 8 milliardar - Hafast nesten ingenting

Møreaksen er inne i Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029. Parlamentarisk leiar i Framstegspartiet, Harald Nesvik, kunne under ein presseseanse på ferjekaia i Molde fortelje om regjeringspartia og samarbeidspartia sin strategi for Møreaksen og ferjefri E39 i Nasjonal Transportplan. Og ut av det som kjem fram er det berre smular som går til Hafast-prosjektet i forhold.

Det som blir foreslått er å setje av to milliardar kroner til Møreaksen i første halvdel av Transportplan-perioden, og ein del av dette blir bompengar. I siste halvdel av perioden blir det lagt inn seks milliardar kroner til prosjektet. Det skriv Sunnmørsposten.

– Det neste store blir Hafast

Det er ikkje sett av pengar til sambandet ein jobbar med mellom Hareidlandet og Sulalandet i neste Transportplan, og Hafast blir nesten ikkje nemnt av politikarane, men på spørsmål frå avisa fortel Nesvik at Hafast blir det neste fokuset.

– Det neste store blir Hafast, seier Nesvik til Sunnmørsposten og meiner Møre og Romsdal har fått på plass alt ein har bedt om.