- Hugs lusesjekk

For å sikre ein lusefri vår oppmodar Folkehelseinstituttet alle skular og barnehagar i landet til å arrangere kampanjar mot hovudlus i veke 10.

Lusesjekk:

Hovudlus er eit stadig tilbakevendande problem i skular og barnehagar landet over, og om lag to til fire prosent av norske barn har lus til ei kvar tid.

Kampanjen kan gjennomførast ved at skular og barnehagar informerer foreldre og føresette om korleis ein sjekkar og behandlar hovudlus. Instituttet har laga brosjyre og informasjonsskriv som barnehagar og skular kan bestille gratis.

Helga 11.-12. mars

- Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere talet på hovudlustilfelle over tid. Det er derfor viktig at foreldre og føresette tek lusesjekken helga 11.-12. mars, med fortløpande behandling dersom det er naudsynt. Heile familien bør undersøkast, heiter det i ei pressemelding frå Folkehelseinstituttet.

Lusesjekk minst ein gong i månaden

Jamn lusesjekk er det beste middelet for å redusere antal tilfelle med hovudlus. Folkehelseinstituttet tilrår sjekk med lusekam minst ein gong i månaden. Når hovudlussmitte blir oppdaga og behandla tidleg, blir sjanse for å smitte andre redusert.