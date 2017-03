Kva skal barnet heite?

Ei av utfordringane er kva det nye barnet skal heite.

Det er alt klart at Ålesund blir namnet på den nye storkommunen rundt Ålesund og at storkommunen rundt Molde får namnet Molde.

Det er også klart at Storfjord blir namnet på «Stordal+Norddal».

Volda + Hornindal?

Derimot kan det bli spennande å sjå kva namna på samanslåingane «Volda+Hornindal», «Fræna+Eide» og «Halsa+Hemne+1/3 Snillfjord» blir.

For «Volda+Hornindal» har berre Volda/Hornindal vore på tale til no, men også med skriveforma Volda-Hornindal. Det ligg elles føre eit forslag om at «Mot rikare mål» blir kommunen sitt motto. Mange vil vite at orda er henta frå den kjende salmen «Å leva det er å elska» av voldingen Anders Vassbotn.

Namnekonkurranse

Lenger nord i fylket er det uavklara kva namn «Fræna+Eide» får. Men fellesnemnda for «Fræna+Eide» har vedteke å invitere alle innbyggarane i dei to kommunane til å delta i ein namnekonkurranse.

For den fylkesoverskridande nye kommunen med «Halsa, Hemne og 1/3 av Snillfjord» er det bestemt at nyekommunen skal ha eit heilt nytt namn og at fellesnemnda skal kome med namneforslag.

I løpet av første del av juni vil Stortinget gjere endelege vedtak både om kommunesamanslåingar og regioninndelingar.

Når det nasjonale vedtaket om samanslåing ligg føre, skal Fylkesmannen snarast råd kalle saman til eit felles møte med dei aktuelle kommunestyra. På desse møta skal bl. a. forslag til namn på den nye kommunen og talet på kommunestyremedlemer drøftast. Drøftinga i eit slikt felles kommunestyremøte må følgjast opp med vedtak i dei enkelte kommunestyra.

Ei fellesnemnd skal så samordne og førebu samanslåinga.