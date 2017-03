Åheim vurderer Nordfjord

Lokalavisa Synste Møre skriv i siste nummer at det er planar om eit folkemøte på Åheim der ein vil drøfte korvidt ein skal søkje om å få lagt krinsen inn i den nye Selje-Eid kommune.

Både meiningsmålinga og resultatet av folkerøystinga våren 2016 synte at det på Åheim, som grensar til både Eid og Selje, var ei betydeleg større interesse for å gå sørover enn i resten av kommunen.

Det skal vere kraftig irritasjon i krinsen over at fylkesgrensa stenger for fornuftig samarbeid mellom anna når det gjeld vidaregåande skule.

Spørsmålet om å melde seg ut av Vanylven kom opp på årsmøtet i Åheim Bygdeutvikling. Forumet vurderer å kalle inn til eit folkemøte i løpet av våren, men dato er enno ikkje bestemt