Ingen er som alle andre

Lov om endring av juridisk kjønn inneber at du, basert på eigen oppleving av kjønn og kjønnsidentitet, får bestemme kva juridisk kjønn som skal gå fram av folkeregisteret og personnummeret.

Denne lova som først trådde i kraft 1.juli 2016 kom seint men godt for Jeanette Solstad Remø, som har vore med og kjempa for denne lova i mange år.

Jeanette var John



Jeanette vaks opp som John i Ulsteinvik. Då ho vart vaksen «mann» jobba ho som ubåtkaptein. Kvinnekleda gøymde ho i safen om bord. Fredag 10.mars kjem Jeanette på Bell Ungdomsklubb for å fortelje ungdommane om korleis det var å vekse opp som skjult transperson i Ulsteinvik. Har det blitt enklare no?

Ungdomsklubben er fredagskveldar for ungdom frå 8.klasse til 18 år. Ungdomsarbeidar Marie Flatin håpar mange ungdommar kjem og får med seg foredraget som Jeanette skal ha.

- Eg håper og trur det er noko enklare å vere transperson i dag enn då Jeanette vaks opp. Men samstundes trur eg ikkje det berre er enkelt å skulle skilje seg ut verken på den eine eller andre måten, seier ungdomsarbeidaren.

Kva er ein transperson?



Foredraget som Jeanette skal ha handlar mellom anna om fordommar, kjønn og normer og om kva ein transperson er.

- Eg vil også snakke om FN og Amnesty, menneskerettar og likestilling, og om kva som er diskriminering. Det blir sjølvsagt muleg for ungdommane å stille spørsmål undervegs og kanskje nokon vil slå av ein prat etter foredraget, seier Jeanette Solstad Remø, som mange gonger har hatt foredrag både for ungdom og vaksne.

Foredraget blir i kaféen frå kl.19.30 og varer ein liten time. Ungdomsklubben har ope som vanleg denne kvelden.

- Eg håper at alle vil høyre Jeanette sitt foredrag, men for dei som ikkje ønsker dette så vil det vere muleg å vere i kjellaretasjen under foredraget, avsluttar ungdomsarbeidaren.