Ny 1-0-siger

I forrige treningskamp vann Hareid 1-0 over Åram/VanKam. No stod eit anna 5.-divisjonslag, Hovdebygda, på motsett banehalvdel. Og resultatet vart det same.

Det var heimelaget som opna kampen best, og allereie etter 6 minutt sende Nikolay Sundgot vertane i leiinga med ei flott scoring. Heimelaget var stort sett best og kom seg til dei største sjansane, men noko fyrverkeri av ein førsteomgang var det ikkje.

Fyrste halvdel av andre omgang var rotete frå heimelaget si side. Utover i omgangen byrja spelet å sitje litt betre for vertane, og dei kom seg etterkvart til fleire store sjansar. Dessverre var det få som hadde stilt inn skotfoten, og openbare målsjansar vart sløsa vekk.

I den andre enden av bana var gjestane også farleg frampå ved enkelte høve, men eit par dårlege avslutningar og ei god redning like før slutt, gjorde at kampen enda 1-0 til heimelaget.

(Meir kjem i papiravisa laurdag)

Treningskamp, Hareidsmyrane stadion:

Hareid-Hovdebygda 1-0 (1-0)

MÅL: Nikolay Sundgot (6).

HAREID: Sigve Overå Hide - Gustav Bjørlykke - Håvard Breivik - Simon Holstad Grimstad - Håvard Holstad - Nikolay Sundgot - Torgeir Skeide- Sondre Hasund - Håvard Øvrelid- Runar Stranden- Fredrik Andresen. Innbytte, ut ved pause: Gustav Bjørlykke, Fredrik Andresen, Sigve Overå Hide, Henrik Holstad, Sondre Hasund - inn etter pause: Venthan Keetheswaran, Rikard Osnes, Nauris Driksna, Ben Buntu, Martinus Bakken. 65. min: Nikolay Sundgot ut, Håvard Bjåstad inn. 70. min: Håvard Breivik ut, Tarje Dimmen Riise inn. 75. min: Håvard Øvrelid ut, Ruben Kenneth Brandal inn.