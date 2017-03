Stadig færre barn per kvinne

Statistisk Sentralbyrå melder at fruktbarheitstalet i Norge i 2016 var på 1,71 barn per kvinne. Trenden med fallande fertilitet har halde seg kvart år sidan 2009.

Norske kvinner blir også stadig eldre før dei får sitt første barn. I 2006 var den gjennomsnittlege førstefødselsalderen 28,1 år for mora og 30,8 år for faren. I 2016 var tala 29,0 for mora og 31,5 for faren.

Fertiliteten ligg med dette eit godt stykke under det ein reknar skal vere nok til å halde oppe folketalet; 2,1 barn per kvinne.

Men talet var faktisk endå lågare for om lag 50 år sidan. I 1960-70-åra var Norge oppe i heile 2,5 barn per kvinne.

Nedgangen i fruktbartheit dei siste åra blir tilskrive to ting, overflatisk sett: Utsett førstegongsfødsel og det at færre kvinner enn før får tre eller fleire barn. Men kva bakanforliggande faktorar som gir denne utviklinga er meir uvisst.

Det blir også født stadig færre barn inn vanlege ekteskap. Talet på fødde der mora er gift har gått ned frå 27.191 i 2006 til 24.939 i 2016. Samtidig har talet på barn som er fødde inn i eit sambuarskap auka frå 23.772 i 2006 til 26.546 i 2016.

I følgje ein statistikk frå 2002 hadde Niger i Afrika då det høgaste fødselstalet per kvinne i verda med 8,00. Lågast kom Georgia med 1,07 barn per kvinne.