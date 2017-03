Store omveltingar i Farstad

Det Ålesund- og snart Skudeneshavn-baserte reiarlaget, som også har mange tilsette frå Søre Sunnmøre, inkludert konsernsjef og hareidsdøling Karl Johan Bakken, har slite i lengre tid med å komme fram til ei løysing som er til det beste for alle partar. Men så kom ein fram til ei løysing, som ikkje kan sjåast på som så alt for positiv for Farstad-familien. Oppsida er at dei tilsette som er att held på jobbane sine - inntil vidare.

Etter fullføringa av restruktureringa av Farstad Shipping vil Farstad-familien sjølv site igjen med ein liten aksjepost, samanlikna med det dei hadde for inntil kort tid sidan. Det kom fram i ei børsmelding tysdag.

Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker og Ocean Yield/F-Shiplease AS vil med 200 friske millionar i eigenkapital ha ein aksjepost på 18.79 prosent, medan John Fredriksen-kontrollerte Hemen vil ha 12,10 prosent av aksjane.

Av totalt 4.720.683.537 aksjar står Farstad-familien sjølv att med 3,38 prosent av desse aksjane, eller 159.675.341 aksjar.

Mange har mista jobben

Det er ikkje slik at alle har beheldt jobben i Farstad i den tøffe tida reiarlaget har vore gjennom og framleis er inne i, i likskap med mange andre offshorereiarlag på Sunnmøre. Det vil nok også bli fleire som må finne seg noko anna om marknaden held fram med å vere så utfordrande som den er no.

Farstad var før avtalen med Solstad Offshore og Deep Sea Supply eitt av dei tre største offshorereiarlaga i Norge, no blir det som sagt det største, saman med dei to nemnte reiarlaga.

Som Maritime/Sysla.no skriv, hadde hadde DOF, Solstad/ Rem og Farstad ved inngangen til 2016 9.014 tilsette til saman. Ved årsskiftet til 2017 var heile 24 prosent av dei, og aller flest sjøfolk, vekke.

29 prosent i Farstad

Rundt årsskiftet 2015/2016 hadde Farstad Shipping rundt rekna 2.100 tilsette frå 28 forskjellige nasjonalitetar. Om lag 1.855 av desse var sjøfolk. Det kjem fram av årsrapporten som blei lagt fram av reiarlaget. I årsskiftet 2016/2017 var talet på tilsette redusert til 1.500. 1.325 av desse var seglande.

Med andre ord vil det seie at 600 tilsette, eller 29 prosent av dei tilsette i Farstad, mista jobbane sine i 2016. 530 av desse var sjøfolk.

Maritime/Sysla.no skriv at det ikkje kjem fram av kvartalsrapporten kor mange av desse som er norske.