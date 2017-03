Fekk seks månaders fengsel

Sunnmøre tingrett har dømt ein mann til seks månaders fengsel, med frådrag på to dagar som han har site i varetekt.

Han skal også betale ei oppreising på 70.000 kroner til jenta han har fornærma, og punge ut 3000 kroner i sakskostnader til staten.

Den straffbare hendinga skriv seg frå hausten 2014, og retten har både fått høyre dommaravhøyr av jenta og høyrt forklaring frå fire vitne.

Mannen og jenta kom i kontakt med kvarandre på Facebook om lag eitt år før den straffbare hendinga, og kommunikasjonen dei i mellom handla også om sex.

Jenta har hevda at ho hadde fortalt mannen at ho var berre 15 år, men dette nekta mannen for i retten.

Mannen har også nekta på at dei har hatt samleie, men etter retten si vurdering har dette skjedd, og dei har derfor konkludert med at han har hatt samleie med barn under 16 år, og at han ikkje har vore tilstrekkeleg aktsam med omsyn til alderen på jenta.

Mannen er også i 2003 dømd for eit sedelegheitsbrotsverk.