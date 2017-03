– Dei fortener stor heider

– Dette blir ein takkekonsert, støttekonsert og ein honnør til dei som kvar dag står i front og jobbar med folk i ein vanskeleg og til dels håplaus situasjon, fortel Svein Eiksund til Vikebladet Vestposten.

Kora som er med på denne storstilte hyllesten og takka er representantar frå Runde i vest til Volda i aust. I alt rundt 300 songarar – frå Runde Blandakor, Tolvtetten, Con Moto, Bigset Blandakor, Hareid Kammerkor, Volda Vokal, Volda Blandakor Vanylven Blandakor og Sunnmøre Festivalkor – skal fylle alle sider av kyrkjerommet i Volda kyrkje denne dagen. Overskotet frå konserten skal gå uavkorta til gåvefondet til kreftavdelinga i Volda.

Takksam

Til konserten har Svein Eiksund også invitert fleire personar som har vore enormt viktige for han i kampen mot kreftsjukdommen.

Bottolf Lødemel, overlege ved Volda sjukehus, er den eine æresgjesten. Ein sjukepleiar ved Volda sjukehus og ein lege ved St. Olavs Hospital er dei to andre.

– Vi tilbaud oss å skaffe flybillettar til ho som kjem frå Trondheim, men ho ønskte å betale av eiga lomme. Det seier mykje om godheita og omsorga denne personen viser, seier Svein Eiksund.

Berre ei knapp veke etter at han feira 70-årsdagen sin, også det med ein stor korkonsert, og etter at han fekk Kongens fortenestemedalje, sat han på kontoret til Bottolf Lødemel i Volda, og fekk beskjeden om at han hadde ein kreftsvulst på ti centimeter som ikkje kunne opererast. Onsdag denne veka sat Eiksund på kontoret til underteikna, og fortalde at svulsten, eller arrvevet etter den, berre er nokre millimeter stort.

– Eg sa til Bottolf då eg stod på kontoret hans og såg ned mot Volda kyrkje, at dersom eg overlevde denne sjukdommen, så skulle eg arrangere ein ønskjekonsert, med han som æresgjest. Slik blei det, og glad er eg for det, seier Eiksund smilande.

Ønskjekonsert

Dei tre heidersgjestane har fått velje kvar sin ønskjesong som alle 300 songarane skal synge. I tillegg vil kora framføre mange flotte verk, til dømes ein tekst spesialskriven av Leiv Arne Grimstad, til denne konserten.

– Dette blir ei flott stund, saman med mange gode folk, seier Eiksund til slutt.