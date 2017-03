Ca 125 millionar i kommuneoverskot

Dei sju einingane kom ut med eit samla overskot på om lag 125 millionar kroner, viser ei oversikt som lokalavisa sit inne med.

Det er berre Ulstein som enno ikkje har lagt fram sine tal. Men det vil skje i løpet av komande veke, lovar rådmann Verner Larsen, som kan stadfeste at Ulstein også får overskot i år, men ikkje i same storleik som dei andre kommunane på Søre. Årsaka til det er stagnerte skatteinntekter.

Trenden med store kommuneoverskot gjeld forresten heile landet. Hovudårsaka er at regjeringa sette alt for låge prognosar på skatteinntektene, som vart større enn venta. Vidare viser det seg at mange kommunar fekk vesentleg lågare pensjonskostnader enn venta.

Når ein så lykkast i å halde dei ulike sektorane innafor budsjettrammene, må resultatet bli bra.

Her er dei økonomiske resultata på Søre Sunnmøre, i rangert orden:

Sande 24,6 mill.

Herøy 24,0 mill.

Volda 22,6 mill.

Vanylven 19,5 mill.

Ørsta 18,6 mill.

Hareid 12,5 mill.

Ulstein ?

I ein kommentar til avisa Vestlandsnytt seier økonomileiar i Herøy, Geir Egil Olsen, at han er bekymra over kva dagens sysselsetjingsnivå vil få å seie for skatteinngangen i 2017.