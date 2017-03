Fortent 2-1 over Træff

I møtet med 3.-divisjonslaget Træff på Høddvoll laurdag var det heimelaget Hødd som opna klart best og fekk ein stor sjanse alt etter fem minutts spel. Ein godt slått corner frå Bendik Rise traff ein sterk Daniel Eid, som nikka ballen like utanfor mål.

Hødd dominerte kampen den først halvtimen, og sette gjestane under stort press. Etter 20 minutt heada ein Træff-spelar ballen i eigen tverrliggar, men ballen spratt ikkje heimelaget sin veg.

Like etter var Eid frampå igjen med eit hardt innlegg framfor mål, men heller ikkje då var det råd å få ballen i mål.

Etter halvtimen lobba Myklebust ballen over Træff-keeperen og i mål, men linjemannen var dessverre tidleg oppe med flagget og markerte offside.

Eit par minutt seinare var Eid nok ein gong nære ved å sende heimelaget i føringa. Høgrebacken ruva høgast på corneren frå Rise, men headinga gjekk i stolpen og ut.

Scora på første sjanse

Så skora Træff – på sin første sjanse. Etter 35 minutt kom laget seg til eit innlegg frå venstresida, og etter litt klabb og babb enda ballen hos ein ledig Træff-spelar, som sette ballen i mål frå 10 meters hald.

Raskt svar

Sjølv om Træff kom meir med i kampen etter målet slo Hødd tilbake berre fem minutt seinare. Sereba vart stoppa på ulovleg vis etter ei rask kontring, og Hødd fekk dermed tildelt frispark i draumeposisjon for Bendik Rise sin venstrefot. Rise sørga for balanse i rekneskapen med eit nydeleg frispark, og dermed gjekk laga til pause på stillinga 1-1

Træff-laget har variert enormt i oppkøyringa, med alt frå tap mot fjerdedivisjonslaget KFK, til eit imponerande 3-3-resultat mot divisjonskollega Brattvåg.

Fartsfylt andreomgang

Begge lag kom ut frå pausen med mykje energi, og gjestane byrja andre omgang mykje betre enn den første. Prøvespelar på Hødd, Badr Rahaoui, kom inn etter kvilen og markerte seg fort. Den hurtige spissen kom seg tidleg i god scoringsposisjon, men avslutninga ikkje god nok til å overliste Træff-keeperen. Etter ti minutt ordna Beite det han trudde var 2-1 til Hødd etter ei nydelig pasning frå Preben Sætre, men for andre gong i kampen vart ei Hødd-scoring korrekt annullert for offside.

20 minutt før slutt kunne Hødd endeleg juble for 2-1. Kallevåg slo ei fantastisk pasning til Sereba, som sette ballen sikkert forbi Træff-keeper Volden.

Det siste kvarteret vart prega av sjansesløseri frå Hødd si side. Fleire hundreprosent-sjansar vart kasta vekk og gjorde at gjestane hang med i kampen. Træff fekk eit par store sjansar mot slutten, som eit resultat av slurv inne i Hødd sin 16-meter. Men kampen enda til slutt 2-1 til Hødd, etter det som var ein god kamp frå heimelaget si side.

HØDD sitt lag: Jan Lennart Urke, Daniel Eid, Steffen Moltu, Jesper Törnqvist, Vegard Heltne, Bendik Torset, Bendik Rise, Torbjørn Kallevåg, Preben Sætre, Magnus Myklebust, Didrik Sereba.

Mål, Hødd: Bendik Rise (40), Didrik Sereba (67).

Innbytte: Sondre Beite (25) for Heltne, Martin Mork Breivik (60) for Eid, Eirik Francke Saunes (60) for Rise, Isak Skare Haanes (75) for Sereba, Sivert Pieroth (81) for Urke, Elias Martin Flø (89) for Kallevåg.

Tilskodartal: 130