Snøggbåten reiste frå 55 passasjerar

Ein buss med om lag 55 polakkar som skulle med snøggbåten til Hareid fekk seg eit lite triveleg opphald på kaia på Valderøya laurdag ettermiddag. Blant dei reisande var også nokre nordmenn, og dei har kontakta vikebladet.no.

- Bussen kom til ferjekaia på Valderøya akkurat tidsnok til å kome med snøggbåten. Likevel stakk snøggbåten sin kos, hevdar ein av passasjerane.

Har lova å ta ein ekstratur

Han opplyser at bussjåføren ringde om bord i snøggbåten for å få vite kva dette var slags framferd, og at han fekk til svar at mannskapet på snøggbåten ikkje hadde sett bussen.

Men mannskapet har lova å ta seg ein ekstratur til Valderøya, slik at dei slepp å stå å fryse ute heilt fram til neste ordinære avgang klokka 21.10.

I staden vart det 50 minutts forseinking.