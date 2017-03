Vi treng kvinnedagen

Først av alt; gratulerer til Wenche Roppen som fekk Kvinneprisen under 8.-marsfeiringa på Sunnmøre Folkehøgskule. Roppen har i mange år vore ei modig og synleg kvinne – og i tillegg til kulturarbeidet ho har lagt ned, har ho også hatt mot til å setje ord på saker som tidlegare var tabu. Ho fortener så avgjort ein kvinnepris.

Ein del personar, også kvinner, meiner at vi ikkje treng nokon Kvinnedag lenger. At vi har full likestilling mellom kjønna. Men dette er feil. Så lenge kvinner døyr i barsel, jenter ikkje får gå på skule og det er grunnleggjande skilnad på rettane til jenter og gutar, så treng vi ein internasjonal kvinnedag.

På verdsbasis er det liten tvil om at kampen for kvinnene sine rettar må halde fram, og vi som bur i Norge bør vere solidariske medhjelparar til at kvinner og barn i andre land skal få eit betre liv.

Men alt står ikkje bra til i Norge, heller. Rundt om på krisesentera sit kvinner som har rømt frå valdelege menn – og framleis er det kvinnene som gjer mest husarbeid, sjølv om dei arbeider full dag ut.

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at kvinnene på Søre Sunnmøre i snitt har høgare utdanning enn mennene, men dei har likevel betydeleg mindre lønn. Statistikken viser også at langt fleire kvinner i dag jobbar deltid enn dei gjorde for ti år sidan. Slikt fremjar ikkje likestillinga. Å jobbe for likestilling krev innsatsvilje på eit anna nivå enn å satse på styla heimeinteriør og deltidsarbeid.

Ja, det finst eit usynleg glastak. I boka «Lean In» seier Facebook-sjef Sheryl Sandberg at til meir suksess ein mann har, til betre likt blir han. Når ei kvinne gjer suksess, blir ho dårleg likt. Ei viktig årsak til dette er innarbeidde kjønnsstereotypiar. Og der har vi kvinner eit ansvar. Vi må sjølve bryte ned det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret.