Arbeid til fleire

Tiltakspengar til kommunar med høg arbeidsløyse starta i fjor – og held fram for fullt i år. I denne omgangen er det kommunar med høgare arbeidsløyse enn landsgjennomsnitten på 3,1 som får pengar.

Den nye tiltakspakken for 2017 løyser ut totalt 250 millionar kroner. Desse kjem i tillegg til 2016-tiltakspakken og dei tiltaksmidlane som alt er lagt inn i 2017-budsjettet.

Tilsaman i desse tildelingsrundene har Herøy fått 12,2 mill., Ulstein 11,4 mill., Hareid 9,8 mill. og Sande kr. 623.000.

Pengane blir fordelte etter kor mykje over den landsgjennomsnittlege arbeidsløysa kommunane ligg.

På under eit år har dermed H/FrP-regjeringa og støttepartia løyvt over 1 milliard kroner for å motverke arbeidsløysa.

Ein effektiv og tilrådeleg måte å bruke pengane på er å setje i gang med vedlikehaldsarbeid og rehabilitering av kommunale vegar, anlegg og bygg, medrekna kyrkjebygg.

– Viktig å ha folk i arbeid

Hareid kommune har i tillegg til oljekrisa også vorte råka av omstillingar i møbelindustrien det siste året. Det har ført til færre lokale arbeidsplassar og stigande arbeidsløyse.

Regjeringspartia sine lokale talspersonar i kommunen – ordførar Anders Riise (H) og FrP-gruppeleiar Truls Håbakk opplyser at Hareid no får kr. 2.870.000,-. Dette kjem i tillegg til 2016-midlane på kr. 3.378.000,- og det som kom i statsbudsjettet for 2017 på 3.552.000,-.

– Tilsaman blir dette 9,8 mill. kroner, som gjer at kommunen har kunna setje i gang med rehabilitering av bygg, nye prosjekt og auka vedlikehald av anlegg og vegar i tett samarbeid med NAV og lokale bedrifter som har hatt lite arbeid i ei krevjande omstillingstid, fortel dei to.

– For ein kommune med eit betydeleg etterslep på vedlikehald er dette viktig, men endå viktigare er det at arbeidsledige har fått arbeid og at vi dermed har hindra endå høgare arbeidsløysetal. Å førebygge utanforskap, som arbeidsløyse er, er viktig for samfunnet som heilheit. – No skal vi setje oss ned saman med administrasjonen og bli einige om tiltaka og rask iverksetjing, seier Riise og Håbakk.

Ulstein får 4 mill., medan Herøy får 4,5 mill. i den nye og siste tiltakspakken.

– På den eine sida er det svært hyggeleg å få desse pengane, men vi må hugse at det er ein konsekvens av den høge arbeidsløysa, og det er ikkje like hyggeleg. Men når det er sagt er det mykje som kan tyde på at vi no har nådd botnen og er på veg opp att, og då vil desse pengane kunne gjere det mogleg å auke sysselsettinga fram til næringslivet vårt er fullt oppe og går igjen. For Ulstein kommune sin del vil pengane mest truleg verte fordelt mellom vegvedlikehald og bygningsvedlikehald. Eg ser ikkje vekk frå at også uteområda ved skulane kan få seg eit løft som følgje av denne tildelinga. Dette gir eit betydeleg løft for kommunale anlegg. Sak om fordeling av ramme skal leggast fram for formannskapet og kommunestyret no i mars, kommenterer Knut Erik Engh, ordførar i Ulstein kommune.