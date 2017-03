No blir også Ørsta med på PPT-samarbeidet

Vedtaket kom etter at det i fjor vart klart at Volda gjekk ut av den felles tenesta for Ørsta og Volda. Då hadde Ørsta to val, anten å ha ei eiga PP-teneste, eller vere med i ei interkommunal teneste saman med Hareid, Ulstein og Volda. Og etter kvart Hornindal. Det skriv Møre-Nytt.

Ordførar Stein Aam sa dette om situasjonen, under debatten i kommunestyret:

– Vi er nøydde til å kome vidare gjennom samarbeid og tillit til rådmannen og hennar stab, og få til samarbeid med dei tilsette i PPT. Det er råd å få til. Kva teneste har vi sjansen til å yte med få tilsette. Vi har høyrt om PPT i ti-femten-tjue år, og det er viktig å få slutt på saka. Eg trur vi skal lykkast, og vi skal ikkje ha taparar. Vi skal vere rause med kvarandre.

Mot sju røyster blei ei samanslåing vedteken. Hovudkontoret til tenesta vert i Ulsteinvik.