Kjekk Internasjonal dag

Den internasjonale linja på SUFH sørga for underhaldninga på arrangementet, medan Lars Erling Bjåstad Hovlid, Leon Romestrand og Iver Ødegård snakka litt om markeringa av dagen og kvifor han er så viktig.

Lars Erling Bjåstad Hovlid, leiar for inkludering og mangfald i Ulstein kommune, fortalde litt om mangfaldet vi har i samfunnet vårt og dei styrkane som bor i det. I tillegg til alt det positive, nemnde han også dei utfordringane som kjem med eit slikt mangfald av menneske og kulturar. Hovlid fortalde også om då han var heilt ny på ein skule i Tanzania:

– På min første skuledag i Tanzania stod 400 elevar og lærarar i kø for å helse på meg. Det var overveldande og ekstremt, men også veldig kjekt. Då ein ven frå Tanzania kom hit, stilte han seg opp på same måte, men ingen kom for å helse på han. Det er ikkje sikkert vi er like flinke til å inkludere andre her i Noreg, men så har vi kanskje litt andre måtar å ønske kvarandre velkomen på, smilte Hovlid.

Rektor, Leon Romestrand, synte fram det nye kunstverket i Aulaen. Alle dei 25 nasjonane som er representert ved Ulstein Ungdomsskule er representert med ein svart prikk på kunstverket i aulaen.

– Eg er veldig opptatt av at ting skal visualiserast, og med dette kunstverket i aulaen, får vi ei påminning om kva verdiar Ulstein Ungdomsskule står for og det mangfaldet vi har her på skulen, sa Romestrand.

Elevrådet ved skulen stod for planlegginga av arrangementet og sørga saman med SUFH-elevane for at det blei eit flott og underhaldande arrangement.