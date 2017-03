- Norsk maritim næring er truga

– Framtida er truga ved at norsk farvatn nærast er lagt heilt ope for internasjonal konkurranse, skriv Bernt Brandal (Folkelista) i ein interpellasjon til Hareid kommunestyre sitt møte denne veka.

I interpellasjonen skriv Brandal bl. a.:

– Norsk maritim næring er tufta på arbeidet og kunnskapen til norske sjøfolk og fiskarar. Utan desse hadde vi ikkje hatt verken verdsleiande maritim kompetanse eller eit rikt maritimt næringsliv langs kysten.

Sosial dumping

– Dette fører til at det blir nytta arbeidskraft på vilkår som ligg langt under norsk nivå. Slik vert norsk arbeidskraft utkonkurrert, og Noreg som sjøfartsnasjon kan få eit alvorleg skot for baugen. På land kallar vi slike tilstandar for sosial dumping, og vi ser på det som uakseptabel og ulovleg praksis. Det er viktig at vi gjer det vi kan for også å unngå slike tilstandar på sjøen og sikrar norske sjøfolk likeverdige konkurranseforhold.

Norske løns- og arbeidsvilkår gjeld i dag ikkje fullt ut for farty som trafikkerer i fast rute mellom norske hamner eller arbeider i norske farvatn. Struktur, flaggreglar og gjeldande regelverk opnar for stadig større bruk av rimeleg arbeidskraft frå lågkostland.

Det bur mange sjøfolk i Har-eid, og framtida deira er no svært usikker. Vi er inne i ein lågkonjunktur der reiarlaga slit med store utfordringar. Dei lokale reiarlaga har hatt tilsette frå vår region både på land og om bord, men no har mange sjøfolk mist, eller står i fare for å miste, levevegen sin.

Store konsekvensar

– Konsekvensane er store både for enkeltmenneska det gjeld og for samfunna som mister kompetanse, arbeidsplassar og skatteinntekter. Den lokale forankringa til reiarlaga forsvinn ut av distriktet, og dette vil få negativ verknad for den maritime industrien på land. Det er derfor viktig at vi snur dei steinane som snuast kan, for både å gi gode og rettferdige konkurransevilkår for reiarane, og samstundes sikre at vi har norske sjøfolk og fiskarar i framtida.

Norske sjøfolk har eit lønsnivå som ikkje skil seg frå samanliknbare yrke på land medan internasjonale hyrer er så låge at det er umogleg å leve av desse i Noreg. Dei tradisjonelle norske sjøfolka i utanriksfart er nærmast utraderte og erstatta med arbeidstakarar frå andre nasjonar. Det er lite vi kan gjere med dette. Her gjeld fri konkurranse og internasjonalt lov- og regelverk.

For norske sjøfolk er det stort sett i kystfart, fiskeri og på norsk sokkel ein framleis kan få arbeid, men også i desse områda er konkurransen stadig aukande frå sjøfolk på farty under ulike flagg.

Regelverk mot sosial dumping?

– På land har vi eit regelverk mot sosial dumping. Det blir frå fleire hald hevda (også frå lokalpolitikarar her i distriktet) at innføring av eit liknande regelverk for kystfart og på norsk sokkel, vil gå sterkt utover norsk sjøfartsnæring. Dette er i beste fall ei mistyding. Sjølv om ein i medhald av Flaggstatsjurisdiksjonen kanskje kunne ty til det enklaste og krevje norske sjøfolk med norsk løn på alle farty med norsk flagg, er det ikkje det det er tale om her. Dette vil kunne føre til massiv utflagging, og er sjølvsagt ikkje noko målsetting.

– Den norske nettolønsordninga har blitt noko betre, men er ikkje god nok til å demme opp for den katastrofen vi no ser. Det er mellom anna sett eit tak som ikkje fylgjer lønsutviklinga, samstundes som ein ser eksempel på at reiarlag som kjem inn under nettolønsordninga, likevel vel å fjerne norske sjøfolk.

Nettolønsordninga kan vere eit godt tiltak innanfor enkelte segment der ein ikkje har andre verkemiddel, men då utan tak. I kystfart og på norsk sokkel vil ein, dersom det er juridisk grunnlag for det, vere mykje betre tent med å få lovfesta norske løns- og arbeidsvilkår.

(Vi kjem tilbake med kommentarar og eventuelle vedtak når interpellasjonen han vore halden).