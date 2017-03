- Vegen over Fjelle er no stengt for all biltrafikk grunna stor teleløysing, opplyser avdelingsleiar drift- og anlegg Odd Kåre Wiik i Ulstein kommune.

Han legg til at stenginga er godt skilta.

Det er mogleg å køyre opp på høgda frå Eidet, og heilt fram til ferista på Fjelle frå Ringstaddalen.

Sperringane vert tekne ned når vegen igjen er køyrande.