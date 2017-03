Flott Johnny Cash-messe

Konserten var ein del av fasteprogrammet til Hareid sokn, der dei kvar onsdag gjennom fastetida har arrangement på kveldstid. Denne onsdagen var det Sindre Løvik med band som stod på programmet. Han er kjend for å ha tolka Johnny Cash i mange andre kyrkjer på Sunnmøre, og den enkle gudstenesta vart dermed omdøypt til Johnny Cash-messe.

Kjende songar

I følgje sokneprest Leidulv Grimstad var det om lag 170 personar som hadde funne vegen til Hareidskyrkja denne kvelden. Dei fekk oppleve mange av dei mest kjende songane til Johnny Cash, mellom andre ”I Walk The Line”, som bandet opna med, og ”The Man In Black”. Mellom songane var det tekstlesing av Grimstad, som også hadde ei kort preike, eller tekstrefleksjon kring den kjende artisten.

”Cash hadde sin veg gjennom livet, som han også skreiv om i songen ”I walk the line”. Men vi har også ein som har Walked the line for oss, i Jesus”, sa Grimstad.

Det vart også naturlegvis gjort plass til allsong under messa, og på songen ”Oh Freedom” fekk Løvik med seg dei to koristane Sissel Anita Riise og Trude Børjesson Sørdal. Dei gjorde sitt for å få med seg publikum, og folk song med på teksta etter kvart. Kantor Ida Teige var også med på piano på nokre av songane, og Løvik hadde også med seg sine to faste bandmedlemmar i Magne Aksnes på bass og Ove Aksnes på gitar. Og då kvelden nesten var omme, bad Grimstad om dei ikkje kunne ta ”The Man in Black” ein siste gong, noko bandet også gjorde.

- Kjekt å vere tilbake

Sjølv syntest Løvik at det var kjekt å vere tilbake i Hareid kyrkje. – Dette var første gong med konsert, men eg har vore her som vikarprest nokre gongar, og det var flott og kome att og få spele. Det er ei god kyrkje å spele musikk i. Kva er det med Cash som fengjer slik? Eg trur det er den enkle musikken, og tekstane. Det er ikkje stor poesi, men likevel fortel tekstane ei historie. Det trur eg gjer at folk tek det fort til seg, og sjølv om det var ein nokså høg snittalder her i kveld, er musikken hans framleis populær, avsluttar Løvik.