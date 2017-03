700 feira håpet

Den gigantiske takkekonserten i Volda kyrkje laurdag samla om lag 700 personar, songarane medrekna.

Det økonomiske resultatet vart nær 100.000 kroner til gåvefondet ved Volda-sjukehuset. Arrangøren gjekk tidleg lens for billettar.

Ni kor frå Søre Sunnmøre deltok og framførte både eigne ting og fleire fellesnummer. Stemninga var på brestepunktet då initiativtakar og dirigent Svein Eiksund i avslutningsnummeret «Finlandia» av Sibelius peikte opp mot organist Bert Handrich på galleriet og bad både han og songarane om «fullt verk» inn i sluttsekvensen av konserten.

Øyvind Holsvik var lun konferansier og foreslo på spøk ein ny gigantkonsert når Stad skipstunnel opnar.

Bakgrunnen for konserten var at Svein Eiksund, som hausten 2015 dirigerte fem kor og hadde fått Kongens Fortenestemedalje under sin eigen «70-årskonsert» i Ulsteinkyrkja, veka etter fekk ein alvorleg kreftdiagnose med lite von om å bli frisk. Under den påfølgjande sjukehus-behandlinga i Volda og på St. Olavs i Trondheim lova han seg sjølv å skipe til ein gigantisk takkekonsert til inntekt for kreftsaka dersom han kom levande frå det.

Han hadde invitert tre pleiarar og legar, som hadde vore særleg viktige for han i sjukdomsperioden og som var til stades på konserten, til å velje ut kvart sitt fellesnummer. Dei valde «Abide with me / Å ver hjå meg», gospelen «Amen» og «Finlandia». Dei to andre fellesnumra var Svein Møllers «Surely goodness and mercy» og «Finst der ein veg for meg?», den siste ein ein spesialskriven tekst til denne konserten av Leiv Arne Grimstad, til ein russisk folketone.

Dei ni deltakarkora var: Con Moto, Sunnmøre Festivalkor, Hareid Kammerkor, Bigset Blandakor, Runde Blandakor, Volda Blandakor, Vanylven Blandakor, Tolvtetten og Volda Vokal.