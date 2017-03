Fint med støtteerklæring til norske sjøfolk

Eit samrøystes Hareid kommunestyre stilte seg torsdag bak interpellasjonen til Bernt Brandal (Folkelista) om lønsvilkåra til norske sjøfolk.

Norske farvatn er nærast lagt heilt opne for internasjonal konkurranse, og norsk maritim næring er dermed truga. Fleire og fleire reiarar knyter til seg utanlandsk arbeidskraft, og norske sjøfolk blir utkonkurrerte. Nordmenn kan ikkje leve på lønningane til utanlandske sjøfolk, og særleg i utanriksfart er norske sjøfolk nærast utraderte. No aukar konkurransen også i kystfart, fiskeri og på norsk sokkel.

Det er derfor bra at Hareid kommunestyre meiner det viktig å få ei utgreiing om vilkåra til norske sjøfolk.

Norsk maritim næring er bygd opp på arbeidet og kunnskapen til norske sjøfolk og fiskarar, og norske sjøfolk vil framleis vere viktige for den maritime klynga. I svaret sitt til Bernt Brandal slår ordførar Anders Riise fast at det er umåteleg viktig at kjernen i den maritime klynga også i framtida står samla. Då er det avgjerande at samspelet mellom sjøfolka, reiarane, verfta, leverandørindustrien, forsking og utdanning blir tatt vare på.

Hareid og Ulstein kommunar står samla om mykje, men akkurat på dette feltet har politikarane tenkt ulikt. Ulstein kommunestyre sa tidlegare i vinter nei til Hanne Notøy (Ap.) sitt forslag om ei konsekvensutgreiing av lønningane til norske sjøfolk. Dette meiner vi er synd.

Stortingsrepresentant Oskar Grimstad (Frp) stilte i kommunestyremøtet i Hareid torsdag, og stemte for interpellasjonen. Då stortinget i desember i fjor handsama forslaget frå Arbeidarpartiet om ei utgreiing om kva arbeidsvilkår norske sjøfolk kan krevje, vart det nedstemt. Grimstad har prøvd å få partiet sitt til å seie ja, men han fekk ikkje alle i partiet med seg.