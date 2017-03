Hornindalordføraren frir til Bjørke

Alle monnar drar. Folketalet i Bjørke krins (Vidda, Leira, Bjørke og Skjåstaddalen) var i 2015 på 118 innbyggjarar.

Bjørke er i dag ein del av Ørsta kommune, men no har leiaren i fellesnemnda for Volda og Hornindal kasta sine auge på Børke.

Hornindal ordførar Stig Olav Lødemel (H) har i følgje avisa Møre ønska andre bygde i andre kommune velkomne i den nye kommunen Volda-Hornindal. Avisa skriv at han fleire gonger gjennom forhandlingsprosessane i kommunereforma har nemnt at han ser på Hornindal, Bjørke og Austefjorden som eit naturleg geografisk område, spesielt etter at Kvivsvegen opna.

Lødemel understrekar at det er ingen andre enn innbyggjarane på Bjørke som skal bestemme si eiga framtid.

- Kommunestyra kan handle slik dei meiner er best, og i grensejusteringar er det ikkje vi som har handa på rattet, uttaler Lødemel, og får støtte frå rådmann Rune Sjurgard i Volda.

Fakta om folketalet:

Fakta: Innbyggartal i Ørsta kommune per 1. januar2017: 10.744

Innbyggartal i Volda kommune per 1. januar 2017: 9.102

Innbyggartal i Hornindal kommune per 1. januar 2017: 1.198

Folketal i Bjørke krins (Viddal, Leira, Bjørke og Skjåstaddalen) i 2015: 118

Spørsmålet er då om Bjørke krins av Ørsta kommune kan bli overført til Volda-Hornindal, noko som vil vere nærliggande utifrå det faktum at samferdselen i dag i all hovudsak foregår med bil og at Bjørke i så måte alt i dag er ein samferdselsmessig del av Volda.

(Du må gjennom Volda dersom du vil køyre med bil frå alle andre delar av Ørsta til Bjørke).

Blir Bjørke innlemma i Volda-Hornindal kommune, vil folketalet i Ørsta minke med 118 til 10.626.

Samtidig vil folketalet i Volda-Hornindal kommune bli slik: 9.102 + 1.198 + 118 = 10.418.