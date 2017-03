Sundquist til Sjøborg

Framsyninga er på 85 minutt. Sundquist er kåra til dette århundrets beste skodespelar. Han har innkassert alle film- og skodespelarprisar som finst. Han gjer Shakespeare, Ibsen, Pinter, Beckett og Bibelen. Ingen roller er for store eller for små. Han spelar i tv-seriar og på film, på Nationaltheatret eller på ein kafé i ei bygd på Vestlandet. Han er over alt. Han kan 1000 dikt på rams.

Kulturhuset i Tromsø foreslo at han skulle gjere ei einmannsframsyning om seg sjølv. Det avslo han i første omgang. Men så slo tanken rot.

Medvirkande i framsyninga er også Gunnar Augland. Regi: Stein Winge. Manus: Bjørn Sundquist. Manuskonsulent: Knut Nærum. Produsent: Håvard Hellhog Johansen. Teknisk sjef: John Bekkelund. Scenemeister på turné: Gorm Jenseg.