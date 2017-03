Gudstenestebesøket fall 10 prosent

Årsmeldinga for Hareid sokn 2016 vart lagt fram søndag og viser at det har vore ein nedgang på over 10 prosent i kyrkjebesøket frå året før.

Sokneprest Leidulv Grimstad går ikkje inn i kva årsaker nedgangen måtte ha, men skriv på generell basis at «ein merkar at tradisjonen med å gå til gudsteneste søndags føremiddag svinn litt etter litt.»

Hareid kyrkje har hatt ganske stabilt besøkstal på gudstenestene åra 2013, -14 og -15 med høvevis 155, 152 og 155 deltakarar.

Men i fjor fall besøket til 139 per gudsteneste, som i prosent altså er ein nedgang på 10,3 frå året før.

Statistikken for 2016 viser elles at Hareid sokn har hatt 11 brudevigsler (2 året før), 48 dåpsbarn (56 året før), 49 konfirmerte (56 året før) og 48 gravferder (38 året før).

Ikkje fleire utmeldingar i Hareid

Sjølv om Hareid har hatt ein ganske stor nedgang i besøkstalet til gudstenestene, har ikkje soknet opplevt noko stor utmelding. Faktisk har talet på utmelde gått ned frå 18 i 2014, via 15 i 2015 til 14 i 2016. Det totale medlemstalet har vore svakt avtakande dei siste ti åra og ligg no på cirka 4.000. Nærare 1.2000 personar i Hareid er uavhengige eller medlemer av andre trus- og livssynssamfunn.

Fleire melder seg ut i Ulstein sokn

I Ulstein sokn har det derimot vore ein vesentleg auke i utmeldingar, særleg dei to siste åra (frå 18 i 2014 til 41 i 2015 og vidare til 64 i 2016).

I fjor vart det høve til å melde seg ut av kyrkja via internett. Men 2016 var også eit år med stor uro i kyrkja på grunn av Kyrkjemøtet sitt vedtak om å innføre vigsling av par av same kjønn.

Kyrkje og bedehus hand i hand i Hareid

Sokneprest Leidulv Grimstad skriv i årsmeldinga at kyrkja i Hareid har vore spesielt nært knytt til dei kristelege organisasjonane i bygda. Det at kyrkja og bedehuset har gått hand i hand har halde nede behovet for frikyrkjelydar.