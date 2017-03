Russen får gratis bilkontroll

– Vi er opptekne av at russen skal ha ei sikker russetid, også på vegen. Vi vil derfor kontrollere flest mogleg køyretøy for å sikre at dei er i god stand, seier senioringeniør Jannicke Sjøvold i Statens vegvesen.

Køyretøya som får grønt lys i kontrollen, vil få ein godkjent-oblat i vindauget. Då vil dei sleppe unna større tekniske kontrollar langs vegane i mai, opplyser Vegvesenet.