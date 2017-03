Tilsett ny regiondirektør

SpareBank 1 Regnskapshuset tilsett Hege Karete Hamre som regiondirektør for Sunnmøre.

– Me er stolte over å få henne med oss på laget, seier Jon Havdal i ei pressemelding, administrerande direktør i SpareBank 1 Regnskapskontoret. – Hamre kan vise til gode resultat og har eit drivande engasjement, så me er sikre på at ho er rett dame på rett plass. Me har store ambisjonar for aktiviteten vår. Den tunge leiarerfaringa og økonomibakgrunnen hennar vil gjere oss i stand til å utvikle tilbodet vårt på Sunnmøre ytterlegare, held han fram.

Hamre har arbeidd 19 år i leiinga til Furene. Ein av grunnsteinane deira er samfunnsengasjement.

– Det har vore viktig for meg at SpareBank 1 Regnskapshuset også er ein samfunnsaktør og har eit mål om å utgjere ein forskjell i regionen, fortel Hamre. Ho gler seg til å hjelpe små og mellomstore bedrifter på Sunnmøre over til ein meir digital kvardag, og fortsett få jobbe med utvikling og omstilling.

Hamre tek til i jobben rett over sommaren. Då får ho ansvar for seks lokalkontor med 40 tilsette.